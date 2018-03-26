В Николаевской области люди перекрыли трассы из-за плохого состояния дорог

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Александровка — Кропивницкий — Николаев и перекрыли движение на двух трассах, говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"В связи с проведением акции протеста местных жителей и-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев с 12:00 26.03.2018 временно ограничено движение для автомобильного транспорта на перекрестке в с. Возсиятское Еланецкого района", — говорится в сообщении.

Движение перекрыто на участках: км 162+331 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-14 Александровка — Кропивницкий Николаев; км 205+440 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг. О восстановлении движения в "Укравтодоре" пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что поскольку Кабинет министров выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, то требует качества работ и привлечение местных властей к строительству через механизмы финансовой децентрализации.