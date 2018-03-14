В Киевской области на 1,5 м затопило дорогу

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Киевской области спасатели откачивают воду вблизи села Тарасовка Киево-Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"В результате резкого схода снежного покрова возникла сложная ситуация, связанная с затоплением части автодороги между селами Краковщина и Тарасовка Киево-Святошинского района. Затоплено около 50 м дороги, высота воды 1,5 м", — отмечается в сообщении.

Ситуация находится под контролем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В начале марта в Киеве прорвало трубу и затопило ул. Ольжича, после этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю.

Несколько дней назад сообщалось, что Киеву угрожает масштабное наводнение.