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    В Киевской области на 1,5 м затопило дорогу

    (обновлено: )4310
    В результате резкого схода снежного покрова возникла сложная ситуация, связанная с затоплением части автодороги между селами Краковщина и Тарасовка Киево-Святошинского района.
    Под Киевом на 1,5 м затопило часть дороги
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Киевской области спасатели откачивают воду вблизи села Тарасовка Киево-Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

    "В результате резкого схода снежного покрова возникла сложная ситуация, связанная с затоплением части автодороги между селами Краковщина и Тарасовка Киево-Святошинского района. Затоплено около 50 м дороги, высота воды 1,5 м", — отмечается в сообщении.

    Ситуация находится под контролем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    В начале марта в Киеве прорвало трубу и затопило ул. Ольжича, после этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю.

    Несколько дней назад сообщалось, что Киеву угрожает масштабное наводнение.

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