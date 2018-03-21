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    Гройсман о недобросовестном ремонте дорог: переделывать за свой счет

    (обновлено: )12202
    По словам премьера Гройсмана, вводится 5-летняя и 10-летняя гарантия на ремонт дорог, что, будет стимулировать подрядчиков делать свою работу качественно.
    Дорога в Сумской области
    Петро Смерека ‏

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Подрядчики, по вине которых на недавно отремонтированных дорогах вновь появляются ямы, должны за собственные средства покрыть убытки и исправить повреждения.

    На Шулявском мосту в Киеве залатали яму, повредившую более 10 авто
    канал "112 Украина" в youtube
    На Шулявском мосту в Киеве залатали яму, повредившую более 10 авто

    Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Укринформ.

    "Мы заплатили копейка в копейку всем тем, кто выполнил объемы работ. Сейчас ко мне поступают сигналы о том, что некоторые дороги, которые ремонтировали, уже имеют повреждения. Я хочу подчеркнуть, что никто не останется без внимания, и все те, кто сделал халтуру за свой счет будут исправлять эту работу ", — подчеркнул Гройсман.

    Кроме того, он не исключил, что недобросовестные подрядчики не будут допущены к следующим проектам по строительству и ремонту дорог.

    Также глава правительства сообщил, что в соглашениях уже вводится 5-летняя и 10-летняя гарантия на ремонт дорог, что, по его словам, будет стимулировать подрядчиков делать свою работу качественно.

    В то же время Гройсман напомнил, что в этом году почти 2 млрд долларов направят на реконструкцию, модернизацию и строительство украинских дорог, и заверил, что это будут самые масштабные дорожные работы за всю историю независимости.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии.

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