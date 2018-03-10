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    Вадим Гуржос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Экс-председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадим Гуржос. Архивное фото
    Исчезающие деньги. Эксперт об "испаряющемся" бюджете "Укравтодора"
    07:10 27.10.2016
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    Эксперт в сфере транспорта Вадим Гуржос спрогнозировал, хватит ли выделенных в госбюджете-2017 средств на ремонт дорог, а также пояснил, куда исчезают деньги из бюджета "Укравтодора".
    Ремонт дорог в Киеве
    Государству строительство дорог не по карману - эксперт
    19:50 25.04.2016
    24923Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Кабинет министров выделит 19 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог. По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадима Гуржоса, этих денег едва хватит, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию с украинскими дорогами.
    Ивано-Франковск. Архивное фото
    Бывший глава "Укравтодора" рассказал о подготовке к зиме
    15:07 22.10.2015
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    По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Вадима Гуржоса, соли для дорог в зимний период практически нигде нет, ее только начали закупать. Сейчас ищут альтернативных поставщиков предприятию "Артемсоль".
    Укладка асфальта под снег и дождь в Ивано-Франковске
    Нужно перестать пиариться на теме дорог - эксперт
    13:48 22.10.2015
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    По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Вадима Гуржоса, сейчас важно сохранить существующую сеть – 170 тысяч километров дорог, а о строительстве новых можно забыть.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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