Кабинет министров выделит 19 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог. По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадима Гуржоса, этих денег едва хватит, чтобы хотя бы стабилизировать ситуацию с украинскими дорогами.
По словам экс-председателя Государственной службы автомобильных дорог Вадима Гуржоса, соли для дорог в зимний период практически нигде нет, ее только начали закупать. Сейчас ищут альтернативных поставщиков предприятию "Артемсоль".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".