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    Будущий ремонт одной из худших дорог Украины вызвал ажиотаж

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    Госпредприятие "Укродоринвест" сообщило подробности о будущем тендере на ремонт одной из худших дорог Украины, которая является частью международного коридора.
    Ремонт дорог в Украине
    Укравтодор

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Около 50 компаний, большинство из которых иностранные, готовы участвовать в тендере на ремонт дороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, сообщила директор ГП "Укродоринвест" Елена Криворучко.

    Худшие дороги Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Дороги смерти. Самые худшие трассы Украины

    Автодорога Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, которая является международной, признана одной из худших по состоянию в Украине.

    "Сегодня мы видим сильный ажиотаж со стороны международных и украинских компаний, вызванный проведением тендера на ремонт участков дороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи. Это крупный проект на сумму более 100 млн евро. Всего заинтересованность проявили 50 компаний, из которых 14 — это фирмы из Турции, 10 — из Китая, 4 — из Азербайджана, 3 — из Италии, по 2 компании из Казахстана и Беларуси, 7 — из Украины, и по одной из Литвы, Македонии, Армении, Ирана, Германии, Польши, Грузии и Индии. Теперь фирмам нужно только соблюсти формальные требования по подтверждению своей квалификации и предложить наиболее разумную цену", — заявила Криворучко.

    Она "Укрдоринвеста" напомнила, что ремонт участков дороги М-01 проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Участники тендера должны показать наличие определенных финансовых потоков путем предоставления аудированной финансовой отчетности, а также продемонстрировать опыт выполнения аналогичных по сложности проектов.

    Напомним, Кабинет министров 21 марта утвердил Государственную целевую экономическую программу, согласно которой в следующие пять лет "Укравтодор" планирует постепенно отойти от текущего ремонта и сосредоточиться на капитальном ремонте и реконструкции действующих дорог, а также на строительстве новых. За пять лет планируется провести капитальный ремонт 4347,7 километров дорог.

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