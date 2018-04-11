Будущий ремонт одной из худших дорог Украины вызвал ажиотаж

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Около 50 компаний, большинство из которых иностранные, готовы участвовать в тендере на ремонт дороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, сообщила директор ГП "Укродоринвест" Елена Криворучко.

Автодорога Киев — Чернигов — Новые Яриловичи, которая является международной, признана одной из худших по состоянию в Украине.

"Сегодня мы видим сильный ажиотаж со стороны международных и украинских компаний, вызванный проведением тендера на ремонт участков дороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи. Это крупный проект на сумму более 100 млн евро. Всего заинтересованность проявили 50 компаний, из которых 14 — это фирмы из Турции, 10 — из Китая, 4 — из Азербайджана, 3 — из Италии, по 2 компании из Казахстана и Беларуси, 7 — из Украины, и по одной из Литвы, Македонии, Армении, Ирана, Германии, Польши, Грузии и Индии. Теперь фирмам нужно только соблюсти формальные требования по подтверждению своей квалификации и предложить наиболее разумную цену", — заявила Криворучко.

Она "Укрдоринвеста" напомнила, что ремонт участков дороги М-01 проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Участники тендера должны показать наличие определенных финансовых потоков путем предоставления аудированной финансовой отчетности, а также продемонстрировать опыт выполнения аналогичных по сложности проектов.

Напомним, Кабинет министров 21 марта утвердил Государственную целевую экономическую программу, согласно которой в следующие пять лет "Укравтодор" планирует постепенно отойти от текущего ремонта и сосредоточиться на капитальном ремонте и реконструкции действующих дорог, а также на строительстве новых. За пять лет планируется провести капитальный ремонт 4347,7 километров дорог.