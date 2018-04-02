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    Экономика

    Украину и Польшу свяжет новое скоростное шоссе к КПП "Ягодин"

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    "Укравтодор" сообщает о планах польской стороны построить современную скоростную дорогу к границе с Украиной. Украинские дорожники со своей стороны намерены реконструировать шоссе Ковель - Яготин.
    Трасса, ведущая к КПП Яготин
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Украину и Польшу свяжет новое шоссе, которое будет подведено к КПП "Ягодин — Дорогуск", заявило Украинское агентство автомобильных дорог.

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    РИА Новости Украина
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    "Укравтодор" ссылается на решение польских властей построить скоростное шоссе S12 к границе с Украиной. Будущая трасса будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

    При этом с украинской стороны планируется провести реконструкцию скоростного шоссе М-07 от Ковеля до Ягодина, заявили в "Укравтодоре".

    Ранее сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь.

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