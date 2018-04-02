Украину и Польшу свяжет новое скоростное шоссе к КПП "Ягодин"

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Украину и Польшу свяжет новое шоссе, которое будет подведено к КПП "Ягодин — Дорогуск", заявило Украинское агентство автомобильных дорог.

"Укравтодор" ссылается на решение польских властей построить скоростное шоссе S12 к границе с Украиной. Будущая трасса будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

При этом с украинской стороны планируется провести реконструкцию скоростного шоссе М-07 от Ковеля до Ягодина, заявили в "Укравтодоре".

Ранее сообщалось, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины проводит подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев — Белая Церковь.