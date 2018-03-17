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    "Укравтодор" и синоптики назвали регионы Украины, которые завалит снегом

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    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину (290)

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    В первую очередь снегом заметет Киев, Чернигов, Хмельницкий, Житомир, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов. Позднее в Одесской области ожидается рекордный уровень осадков - до 25 сантиметров снега.
    Снегопад в Харькове
    facebook.com/LiveKharkov

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Снег с метелью начнется уже в субботу и обрушится на северо-запад — начиная от Сумской до Волынской и Закарпатской областей, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог Украины.

    Туман в Киеве
    Дмитрий Коротчин / kiev.informator.ua
    Мистический ночной Киев во время тумана

    Кроме того, заметет Киев, Чернигов, Хмельницкий, Житомир, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов.  В этих городах и областях толщина снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. 

    В центральных и восточных областях Украины ожидается снег с дождем, на дорогах — гололед. В этих регионах в эпицентре непогоды окажутся Черкассы, Винница, Кропивницкий, Полтава и Харьков. 

    К 18 марта погодные условия ухудшатся: в западных и центральных областях Украины прогнозируются еще и метели. В Одесской области ожидается рекордный уровень осадков — до 25 сантиметров снега. 

    В юго-восточных регионах ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

    К началу следующей недели снегопады переместятся в Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, в Запорожской, Донецкой, Луганской — дождь со снегом.

    Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13.

    Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.

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