"Укравтодор" и синоптики назвали регионы Украины, которые завалит снегом

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КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Снег с метелью начнется уже в субботу и обрушится на северо-запад — начиная от Сумской до Волынской и Закарпатской областей, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог Украины.

Кроме того, заметет Киев, Чернигов, Хмельницкий, Житомир, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов. В этих городах и областях толщина снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров.

В центральных и восточных областях Украины ожидается снег с дождем, на дорогах — гололед. В этих регионах в эпицентре непогоды окажутся Черкассы, Винница, Кропивницкий, Полтава и Харьков.

К 18 марта погодные условия ухудшатся: в западных и центральных областях Украины прогнозируются еще и метели. В Одесской области ожидается рекордный уровень осадков — до 25 сантиметров снега.

В юго-восточных регионах ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

К началу следующей недели снегопады переместятся в Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, в Запорожской, Донецкой, Луганской — дождь со снегом.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 марта Украину ожидает резкое похолодание, температура в некоторых регионах опустится до минус 13.

Весенние морозы обусловлены антициклоном, который будет определять погоду в Украине с 16 по 20 марта.