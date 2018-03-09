В США из-за снегопада столкнулись около 60 авто

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. До 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за снегопада, сообщает в пятницу телеканал Fox2Detroit со ссылкой на полицию штата.

По данным властей, в результате аварии есть пострадавшие, однако травмы не угрожают их жизни. Три человека госпитализированы.

Среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.

Причиной стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге.

Напомним, в конце февраля в Киеве произошло массовое ДТП. Столкнулись пять авто.