наверх
11.03.201805:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Субботняя погода. В Украине солнечно, но местами дожди и снег

    (обновлено: )58
    В субботу в Украине ожидается солнечная погода с небольшими дождями и мокрым снегом на востоке и в центре страны.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 10 марта, в Украине на большей части территории будет солнечная и теплая погода, лишь на востоке ожидаются снег и снег с дождем, передает Укргидрометцентр.

    На перевалах Закарпатья километровые пробки. Архивное фото
    mukachevo.net
    Снегопады нанесли Закарпатью небывалый урон - спецкор

    По данным синоптиков, на севере страны снег с дождем, температура достигнет 4 градусов тепла. 

    На западе будет греть солнце, днем температура достигнет 10 градусов тепла.

    На юге также без осадков, воздух прогреется до 9 градусов тепла.

    На востоке в субботу обещают дожди и мокрый снег, дневная температура достигнет 5 градусов тепла.

    В центральных регионах местами дожди, температура днем 6-8 градусов тепла.

    В Киеве в субботу синоптики обещают солнечную погоду с температурой в 5 градусов тепла.

    Отметим, что с приходом весны в Украине заметно потеплело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине