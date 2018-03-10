Субботняя погода. В Украине солнечно, но местами дожди и снег

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 10 марта, в Украине на большей части территории будет солнечная и теплая погода, лишь на востоке ожидаются снег и снег с дождем, передает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере страны снег с дождем, температура достигнет 4 градусов тепла.

На западе будет греть солнце, днем температура достигнет 10 градусов тепла.

На юге также без осадков, воздух прогреется до 9 градусов тепла.

На востоке в субботу обещают дожди и мокрый снег, дневная температура достигнет 5 градусов тепла.

В центральных регионах местами дожди, температура днем 6-8 градусов тепла.

В Киеве в субботу синоптики обещают солнечную погоду с температурой в 5 градусов тепла.

Отметим, что с приходом весны в Украине заметно потеплело.