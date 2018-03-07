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    Киев

    Погода в Киеве: облачно, мокрый снег, на дорогах - гололедица

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    Украина остановилась в снежных заносах (283)

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    В среду в столице ожидается мокрый снег и дождь. Киевлян призывают быть осторожными, обходить крыши и металлические крышки люков, не держать руки в карманах и ходить не спеша.
    Снег и сосульки на крышах домов в Киеве
    facebook.com/sonya.koshkina

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В среду, 7 марта, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах — гололед, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометеоцентр. 

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    "7 марта в Киеве облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах — гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 ° мороза, днем около 0 °", — говорится в сообщении.

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    Киевлян призывают быть осторожными, обходить крыши и металлические крышки люков, не держать руки в карманах и ходить не спеша. 

    Водителей просят отказаться от рискованных маневров на дорогах, не превышать скорость и не забывать включать габаритные огни или противотуманные фары.

    Ранее синоптики сообщали, что с 6 марта в Украине начнется постепенное потепление

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