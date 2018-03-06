Снегопады нанесли Закарпатью небывалый урон - спецкор

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. В частности, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской областей ожидается третий уровень опасности схода лавин.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр. В ГСЧС также призвали людей воздержаться от похода в горы.

Подробнее о ситуации на западе страны сообщила специальный корреспондент Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки реальна зараз небезпека сходження лавин в Карпатах?

— Враховуючи передумови оголошення третього значного рівня лавинної небезпеки, то дійсно, це не порожні слова, тому що на Закарпаття і західний регіон України насувається потепління, пов'язане з посиленням впливу південного циклону, і саме з підвищенням температури пов'язують перехід від другого рівня до третього рівня лавинної небезпеки. Сніг стає доволі важким, і ризик його зриву з гірських вершин підвищується. В принципі, другий-третій рівень цього року тримався майже всі три місяці зимові, лавин в березні ще зафіксовано не було, в лютому зійшло вісім лавин різного обсягу, найбільша була 18 тисяч кубометрів, це доволі велика лавина, на щастя, ніхто не постраждав, але зміна погодних умов у горах відчувається. Постійні тумани, туристи губляться через це, втрачають орієнтири, останній випадок прогримів на всю Україну, коли двоє досить досвідчених лижників з Дніпра та Києва три доби перечікували, розраховували і не втрачали надію, що їх врятують, тому що важко уявити, як можна три доби прожити в горах без провізії, без нічого, у хатинці вівчаря на високогір'ї.

А ще це підвищення температури призводить не лише до такої звичної лавинної небезпеки, а прогнозують у нас льодоходи, коливання рівня води, а Закарпаття добре пам'ятає лютий минулого року, коли льодохід зруйнував десятки мостів і місточків, і утворив надзвичайно великий такий затор льодовий на кордоні зі Словаччиною, який загрожував затопити весь Ужгород і передмістя обласного центру, то звичайно, на це люди звертають увагу. Певна репетиція до підготовки до такої негоди у нас була в грудні минулого року, коли був доволі серйозний паводок, після якого прийшли такі оперативні втручання в берегоукріплення. І якщо вірити нашим водникам, то саме в ці дні завершилися першочергові аварійні відновлювальні роботи на дамбах, які були пошкоджені, то в принципі обласна влада говорить про те, що ми готові і до коливання рівнів води, і про те що не такі значні обсяги льоду будуть, як минулого року, але насправді покаже погода, тому що вона дуже така змінна в Карпатах, і протягом дня, і прогнози синоптиків можуть змінюватися на Закарпатті.

Рятувальних груп достатньо?

— Враховуючи те, що високогірний туризм, відпочинок доволі поширені на Закарпатті, то досвід роботи місцевих рятувальників дозволяє їм вчасно, оперативно і в повному обсязі реагувати на ті надзвичайні ситуації, які трапляються в горах. Окрім того, що це працюють гірсько-рятувальні загони ДСНС, вже є доволі звичною практикою функціонування на Закарпатті при кожній базі відпочинку, при кожному виході на гори загонів громадських рятувальників, це люди з числа місцевих мешканців, які дуже добре орієнтуються в горах. Ті хто був у Карпатах, розуміють, що це просто неосяжна територія доволі складного ландшафту, тому працюють спільно, і це вже така звична практика, що працюють спільно професійні рятувальники, які є на службі ДСНС і громадські рятувальники місцевих населених пунктів, які зорієнтовані на гірський туризм. До речі, не лише на зимовий, а й на весняний, літній, тому що гори цікаві круглий рік. Тому, за словами рятувальників, їх кількості достатньо, а ось недостатньо саме уваги і такої відповідальності від туристів, тому що більшість випадків, коли туристи губляться в Карпатах, вони пов'язані з тим, що вони не дослухаються до тієї інформації, яку їм надають рятувальники, дуже часто обирають небезпечні маршрути, особливо ті, де є точки лавинної небезпеки, які промарковані на маршрутах, але теж на це не звертають на це уваги, враховуючи те, що вважають, що це така пересторога і що з ними нічого не відбудеться. Ось більшість випадків, які трапляються, вони все ж таки пов'язані з безвідповідальністю туриста, який приходить в Карпати і вважає, що він готовий до високогірного відпочинку.

Яка ситуація зараз по Карпатському регіону з дорогами? Чи залишилися, які не розчищені або заблоковані?

— Цього року цей сезон ми обійшлися без значних опадів. Цього року, наскільки мені відомо, всього кілька машин буксирували рятувальники. В принципі, такої потреби не було. Але незважаючи на те, що немає заносів на перевалах та на під’їздах до Закарпатської області, все одно чергують рятувальники, чергує техніка, буксирувати не треба, але дороги вчасно посипають. На що нарікають туристи і місцеві мешканці, що дійсно ця зима, знову ж таки, нанесла певні такі пошкодження дорожньому покриттю. Люди скаржаться на те, що залишають там частини своїх машин – колеса тощо, на що, звичайно ж, реагує влада. Зазвичай апелюється до того, що немає централізованого фінансування ремонту доріг. Це досить гостра проблема, особливо, на межі 2017-2018 року. От щодо погоди, і її впливу на дороги, то тут не надто відчутно. А ось про якість дорожнього покриття – це вже зовсім інша проблема, і вона дійсно гостро стоїть на Закарпатті.

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Була інформація і періодично з'являються новини про автомобілі, які застрягають в снігових заметах. Наскільки часті такі випадки? Як швидко надається допомога в таких випадках?

— Справа в тому, що про ці саме ділянки доріг, де це трапляється, дуже прекрасно знають і дорожники, і рятувальники. Там завжди чергує високовагова техніка, яка дозволяє витягнути зі снігового замету тощо, то це п'ять перевалів, які ведуть в Закарпатську область. І це найбільш вразливі такі місця, де трапляються снігові замети. Рятувальники реагують доволі оперативно, тому що вони знаходяться там. Але зараз немає снігу. В Ужгороді випало трішки два дні тому, буквально пару сантиметрів покрив сніговий зараз можна спостерігати десь обабіч доріг. Але все одно техніка чергує, тому що, снігові маси, циклони, які курсують над Карпатами, вони досить швидкор змінюються. Тому що зараз це може бути сонце, а за 20 хвилин – снігопад.

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Ось цього року буксирували всього 4-5 машин. Але там були пару автобусів, тому евакуйованих людей було набагато більше. А через те, що температура у повітрі і температура на ґрунті різна, то звичайно, що ожеледь є загрозою для того, що машини, які не перевзуваються, як то кажуть, на зимову гуму, про це наголошують рятувальники, що абсолютна більшість фур, які цього року злітали в кювети на Закарпатті, на перевалах, це були машини, які їхали на літній гумі, взагалі не були готові до зимових доріг. Про це теж постійно інформують. Але чомусь водії до цього досить легковажно ставляться. Але рятують досить оперативно, бо знають, де саме це може статися на Закарпатті.

Напомним, ранее глава управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук сообщил, что снег в Киеве падает быстрее, чем работают коммунальщики, хотя на уборку со снегом выведены 5000 человек и 700 единиц техники, привлекли также воинские части.