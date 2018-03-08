Воля: несмотря на погоду, желаю женщинам весеннего настроения круглый год

Политический эксперт Владимир Воля поздравил женщин с Международным женским днем.

"На календаре уже март месяц, но в Киеве еще невесенняя погода. Еще в школе, когда мы поздравляли девочек с 8 марта, почти всегда на улице был снег, капель, ручьи. Хорошее весеннее настроение, было ощущение, что на смену зиме пришла весна. Каждый раз, когда я поздравляю женщин с 8 марта, я желаю, чтобы у них круглый год было весеннее вдохновляющее настроение", — сказал Воля.

Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

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