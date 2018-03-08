наверх
08.03.201816:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Воля: несмотря на погоду, желаю женщинам весеннего настроения круглый год

    (обновлено: )5410
    Политический эксперт Владимир Воля уверен, что снег и капель, сопровождающие праздник 8 Марта, должны приносить женщинам весеннее настроение на весь год.
    РИА Новости Украина

    Политический эксперт Владимир Воля поздравил женщин с Международным женским днем.

    "На календаре уже март месяц, но в Киеве еще невесенняя погода. Еще в школе, когда мы поздравляли девочек с 8 марта, почти всегда на улице был снег, капель, ручьи. Хорошее весеннее настроение, было ощущение, что на смену зиме пришла весна. Каждый раз, когда я поздравляю женщин с 8 марта, я желаю, чтобы у них круглый год было весеннее вдохновляющее настроение", — сказал Воля.

    Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины

    Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

    Смотрите также: В Киеве состоялся марш настоящих "Нацдружин"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие