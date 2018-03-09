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    Общество

    Украинцев уже запугали погодой. Синоптик снова предрек морозы

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    Украина остановилась в снежных заносах (285)

    (обновлено: )90704
    Как отмечается, практически на всей территории Украины будут туманы. На севере, востоке - местами гололед. На дорогах - гололедица.
    Погода
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В течение 17-19 марта, после кратковременного потепления, в Украину вернутся морозы. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

    "И не хотелось, но ради объективности, скажу: в Украине, кроме западной части, в течение 17-19 марта ожидается временный морозный реванш. Уточнение — за мной", — отметила синоптик.

    Однако до тех пор, по ее словам, в Украине сохранится влияние теплых атлантических западных процессов. Погода будет нестабильной.

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    "По нашей территории будут проходить атмосферные фронты, поэтому и везде — периодические или мокрый снег, или дождь, или снег, или ледяной дождь, или крупа. Все эти ранневесенние атмосферные осадки будут чередоваться с просто облачной погодой", — отмечает синоптик Наталья Диденко.

    В субботу в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях будет идти умеренный мокрый снег — ситуация на дорогах усложнится.

    Практически на всей территории Украины будут туманы. На севере, востоке — местами гололед. На дорогах — гололедица.

    Ветер западного, северо-западного направления, 3-8 м/с.

    Температура воздуха в течение субботы и воскресенья составит 1-4 градуса тепла, на Западе 5-11 градусов тепла, на Юге 7-13 градусов тепла, на северо-востоке около нуля.

    В Киеве ожидают влажную погоду с периодическими небольшими осадками. Дневная температура составит 2-5 градусов тепла. Ближайшей ночью — около нуля. А в ночь на воскресенье может подморозить до 2-5 градусов ниже нуля. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко.

    Отметим, что после сильных февральских морозов в Украине с началом весны заметно потеплело.

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