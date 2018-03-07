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    В Тернополе глыба снега рухнула на авто с беременной женщиной

    (обновлено: )19801
    В горсовете уточнили, что вины коммунальных служб нет, так как они осуществляют ликвидацию сосулек на тех зданиях, которые обслуживают. Беременная женщина не пострадала.
    Глыба снега упала на авто в Тернополе, в котором находилась беременная
    doba.te.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Глыба снега упала на автомобиль Honda, в котором находилась беременная женщина, в центре Тернополя, сообщает "Доба" со ссылкой на председателя ОО "Тернопольский пресс-клуб" Анжелу Кардинал.

    "Только что глыба снега упала на автомобиль, в машине беременная женщина. (…) Пассажиры не травмированы", — говорится в сообщении.

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    В горсовете уточнили, что вины коммунальных служб нет, так как они осуществляют ликвидацию сосулек на тех зданиях, которые обслуживают.

    Другие обслуживающие предприятия, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), а также субъекты предпринимательской деятельности обязаны самостоятельно выявлять и устранять сосульки с крыш домов.

    doba.te.ua
    Глыба снега упала на авто в Тернополе, в котором находилась беременная

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