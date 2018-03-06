Не дышала. Стали известны подробности спасения школьницы из снежного завала

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. 12-летняя Светлана, жительница села Ивашки Золочевского района Харьковской области была привалена тоннами снегами, но сумела выжить.

Светлана с подругой Полиной Пащенко гуляли на окраине села вдоль оврага, где на девочку упала глыба снега, сообщает 2day.kh.ua.

"Я начала кричать. Позвала два раза — тишина. Начала звонить своей маме, она подсказывала, что делать. В какой-то момент хотела спуститься вниз, к Свете, но потом побежала на проходную завода (Ивашковского спиртзавода), начала кричать и просить, но мне почему-то не открыли", — вспоминает Полина.

Родители Светланы и односельчане, прибежавшие после звонка Пащенко, пытались откопать девочку, но слой снега был слишком глубокий.

"Около получаса снег расчищали лопатами, параллельно звонили на телефон Светланы, чтобы услышать сигнал и копать с большей вероятностью. Чудо произошло до приезда спасателей — звонок услышали, начали копать в том месте, увидели ногу. Когда сотрудники ГСЧС откопали девочку, она уже не дышала. Приехала "скорая". Начали делать искусственное дыхание, массаж сердца. Света начала дышать только с пятого раза", — вспоминает мама Полины, Наталья Пащенко.

Девочка была сразу же госпитализирована. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что российские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Волгограде.