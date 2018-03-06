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    Общество

    Не дышала. Стали известны подробности спасения школьницы из снежного завала

    (обновлено: )16740
    Когда спасатели достали 12-летнюю Светлану из двухметрового снежного завала, школьница начала дышать только с пятого раза.
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. 12-летняя Светлана, жительница села Ивашки Золочевского района Харьковской области была привалена тоннами снегами, но сумела выжить.

    Спасение девочки из-под снежного завала
    Харків ДСНС
    Под Харьковом спасли девочку из двухметрового снежного завала

    Светлана с подругой Полиной Пащенко гуляли на окраине села вдоль оврага, где на девочку упала глыба снега, сообщает 2day.kh.ua.

    "Я начала кричать. Позвала два раза — тишина. Начала звонить своей маме, она подсказывала, что делать. В какой-то момент хотела спуститься вниз, к Свете, но потом побежала на проходную завода (Ивашковского спиртзавода), начала кричать и просить, но мне почему-то не открыли", — вспоминает Полина.

    Родители Светланы и односельчане, прибежавшие после звонка Пащенко, пытались откопать девочку, но слой снега был слишком глубокий.

    "Около получаса снег расчищали лопатами, параллельно звонили на телефон Светланы, чтобы услышать сигнал и копать с большей вероятностью. Чудо произошло до приезда спасателей — звонок услышали, начали копать в том месте, увидели ногу. Когда сотрудники ГСЧС откопали девочку, она уже не дышала. Приехала "скорая". Начали делать искусственное дыхание, массаж сердца. Света начала дышать только с пятого раза", — вспоминает мама Полины, Наталья Пащенко.

    Девочка была сразу же госпитализирована. Сейчас ее  состояние удовлетворительное.

    Ранее сообщалось, что российские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Волгограде.

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