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    В Канаде девушка бросилась спасать собаку, провалившуюся под лед

    (обновлено: )19220
    В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
    Канал ben west на Youtube

    По словам пользователя Бена Уэста, он вместе с другими владельцами собак гулял вдоль берега озера Траут. Внезапно под одним из бегавшим по замерзшему водоему животным треснул лед. Люди в панике начали звать пса и кричать ему плыть к берегу, и только одна девушка по имени Рози бросилась на помощь.

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    Девушка доплыла до пса и вытащила его на берег, после чего ее пригласили в ближайший дом, чтобы она могла переодеться и принять горячую ванну.

    Примечательно, что девушка кинулась спасать даже не свою собаку, ее пес гулял рядом, соседи поймали его и отдали ее владелице.

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