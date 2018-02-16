В Киеве горел мединститут. Спасены 8 детей

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве произошел пожар в одном из медицинских учреждений, эвакуированы 16 человек, из них 8 детей. Как сообщили в ГСЧС в столице, 16 февраля в 10:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из медицинских учреждений столицы на ул. Амосова, 10 (Соломенский район) столицы.

По этому адресу находится НИИ Фтизиатрии и пульмонологии им. Академика Яновского АМН Украины.

Оказалось, что пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже девятиэтажного здания. В 10:26 пожарные локализовали пожар на площади 4 кв. м, а в 10:36 – ликвидировали его.

Медицинский персонал эвакуировал со второго этажа на первый 16 человек, из них 8 детей.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

Напомним, в центре Киева горел ресторан.