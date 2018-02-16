наверх
16.02.201818:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве горел мединститут. Спасены 8 детей

    (обновлено: )146
    Пожар произошел в одном из кабинетов на втором этаже девятиэтажного здания. Медицинский персонал эвакуировал со второго этажа на первый 16 человек, из них 8 детей.
    Пожар в мединституте Киева
    ГСЧС в Киеве

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве произошел пожар в одном из медицинских учреждений, эвакуированы 16 человек, из них 8 детей. Как сообщили в ГСЧС в столице, 16 февраля в 10:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из медицинских учреждений столицы на ул. Амосова, 10 (Соломенский район) столицы.

    Пожар в общежитии Ужгородского университета
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    При пожаре в ужгородском общежитии эвакуированы 300 человек

    По этому адресу находится НИИ Фтизиатрии и пульмонологии им. Академика Яновского АМН Украины.

    Оказалось, что пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже девятиэтажного здания. В 10:26 пожарные локализовали пожар на площади 4 кв. м, а в 10:36 – ликвидировали его.

    Медицинский персонал эвакуировал со второго этажа на первый 16 человек, из них 8 детей.

    На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

    Напомним, в центре Киева горел ресторан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?