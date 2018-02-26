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    Украинские диверсанты показали свою экипировку во время подводных занятий

    (обновлено: )21405
    Подразделения спецназа ВСУ, несмотря на погодные условия, провели водолазную подготовку, говорится в сообщении пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ.
    Facebook Командование Сил спецопераций ВСУ

    "Несмотря на погодные условия, морская составляющая ССО осуществляет водолазную подготовку. Погружение водолазов с открытой и закрытой схемой дыхания, выполнение упражнений стрельб под водой с подводного оружия, движение на скоростных лодках и десантирование из них, забазирование водолазного снаряжения под водой, обслуживание водолазного снаряжения и вооружение, другие элементы тактико-специальной и водолазной подготовки", — говорится в сообщении ВСУ.

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