Украинские диверсанты показали свою экипировку во время подводных занятий

"Несмотря на погодные условия, морская составляющая ССО осуществляет водолазную подготовку. Погружение водолазов с открытой и закрытой схемой дыхания, выполнение упражнений стрельб под водой с подводного оружия, движение на скоростных лодках и десантирование из них, забазирование водолазного снаряжения под водой, обслуживание водолазного снаряжения и вооружение, другие элементы тактико-специальной и водолазной подготовки", — говорится в сообщении ВСУ.

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