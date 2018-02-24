В Полтавской области спасены 50 рыбаков, унесенных на льдине

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На Днепродзержинском водохранилище (Полтавская область) в субботу были спасены 50 рыбаков, которых отнесло от берега, сообщает ГСЧС Украины.

Все рыбаки находились на льдине, которую унесло от берега на два километра.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:23. Льдина с рыбаками находилась между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское в Кобеляцком районе Полтавской области.

"В 12:20 спасатели сняли рыбаков со льдины. Все они в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет. Глубина Каменского водохранилища достигает 15 метров", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели уточняют, что для операции понадобилось привлечение двух аэроглиссеров, которые принадлежат местным жителям.

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