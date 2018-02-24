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    В Полтавской области спасены 50 рыбаков, унесенных на льдине

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    На Днепродзержинском водохранилище на дрейфующей льдине оказались 50 рыбаков, которых отнесло от берега на два километра. Для их спасения ГСЧС привлекло два аэроглиссера.
    Спасение рыбаков в Киеве
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. На Днепродзержинском водохранилище (Полтавская область) в субботу были спасены 50 рыбаков, которых отнесло от берега, сообщает ГСЧС Украины.

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    Все рыбаки находились на льдине, которую унесло от берега на два километра.

    Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:23. Льдина с рыбаками находилась между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское в Кобеляцком районе Полтавской области.

    "В 12:20 спасатели сняли рыбаков со льдины. Все они в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет. Глубина Каменского водохранилища достигает 15 метров", — говорится в сообщении ГСЧС.

    Спасатели уточняют, что для операции понадобилось привлечение двух аэроглиссеров, которые принадлежат местным жителям.

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    Ранее израильские полицейские спасли около 50 украинских туристов, чей автобус был застигнут паводком в районе Мертвого моря.

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