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    Харьковская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 462
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    • Самые читаемые
    Спасатели ГСЧС
    Не дышала. Стали известны подробности спасения школьницы из снежного завала
    14:47 06.03.2018
    234
    Когда спасатели достали 12-летнюю Светлану из двухметрового снежного завала, школьница начала дышать только с пятого раза.
    Снегоуборочная машина в Харьковской области
    Появилось видео, как тяжелая техника чистит дороги под Харьковом 
    15:36 01.03.2018
    925Украина остановилась в снежных заносах
    Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Пожилая женщина покончила с собой в районной больнице Харьковской области
    00:55 27.02.2018
    315
    Информация о смерти 86-летней пациентки поступила в отдел полиции от медиков неврологического отделения больницы в Змиевском районе Харьковской области.
    Наручники
    В Харькове судят владельца батута, из-за которого погибла 17-летняя девушка
    13:25 26.02.2018
    524
    Прокуратура сообщает, что 30-летнего предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя батута к электросети.
    Убийство женщины в Харьковской области
    В Харьковской области мужчина убил и закопал во дворе родную мать
    15:59 21.02.2018
    336
    Мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе. О конфликте знала подруга погибшей, которой та сообщила о спорах с сыном.
    Нож, изъятый на месте убийства под Харьковом
    Под Харьковом пьянка переросла в драку, убит мужчина
    09:33 21.02.2018
    290Криминальные войны в Украине
    По данным полиции, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    Сразу не трех КПП грузовики не могут пересечь границу Украины с Россией
    15:24 19.02.2018
    271
    По данным Госпогранслужбы Украины, проблемы с пропуском грузовых автомобилей в Россию отмечены на КПП "Гоптовка" в Харьковской области, "Екатриновка" и "Бачевск" в Сумской области.
    Лечение. Архивное фото
    Гепатит А "косит" украинцев в Харьковской области. Более 40 заболевших
    09:22 19.02.2018
    178
    В поселке Харьковской области заболел 41 человек, среди которых 19 детей. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу из ружья после приезда медиков
    18:46 18.02.2018
    282
    Как отмечается, во время разговора с медработниками 50-летний мужчина пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших
    14:53 16.02.2018
    689
    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Под Харьковом семья с детьми погибла от отравления угарным газом
    19:49 13.02.2018
    369
    Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что предполагаемая причина гибели - отравление угарным газом от отопительного котла.
    Граната, которую нашел школьник возле детсада
    Под Харьковом школьник нашел гранату возле детсада
    17:20 09.02.2018
    126
    По данным облуправления ГСЧС, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на гранату. Боеприпас обезврежен за пределами города Дергачи.
    Топор на месте убийства в Харьковской области
    Под Харьковом мужчина проломил голову друга топором
    11:56 09.02.2018
    150Криминальные войны в Украине
    Правоохранители установили, что хозяин дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы.
    Кот. Архивное фото
    В Харьковской области введен карантин из-за нападений бешеного кота
    11:50 09.02.2018
    265
    Государственная продпотребслужба лабораторно подтвердила случай заболевания бешенством у бездомного кота, который покусал трех человек в Харьковском районе в селе Циркуны.
    Задержание
    В Харьковской области мужчина насиловал 10-летнюю внучку сожительницы
    18:43 05.02.2018
    303
    Мужчина проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, не догадываясь о намерениях и преступных действиях мужчины, часто оставляла девочку под присмотром своего сожителя.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Угрожали ножницами. Под Харьковом медика взяли в заложники
    14:42 02.02.2018
    159
    Медика, которая прибыла на вызов по скорой, взяла в заложники супруга больного. Освободить заложницу удалось только через полчаса, когда на место приехали правоохранители.
    Сборы резервистов в Сухопутных войсках ВСУ
    Генштаб ВСУ начал сборы резервистов Сухопутных войск
    03:55 31.01.2018
    1840Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди
    На месте ДТП под Харьковом
    Под Харьковом рейсовый автобус сдуло ветром с трассы
    14:50 30.01.2018
    801
    Сообщается, что из-за сильного бокового ветра перевернулся рейсовый автобус, следовавший рейсом "Харьков – Купянск".
    Теща, заказавшая зятя
    Заказала теща. Силовики подстроили "смерть" директора харьковского КП
    19:14 25.01.2018
    1140
    В прокуратуре Харьковской области сообщили, что заказчицей "убийства" директора одного из местных КП стала 62-летняя харьковчанка - бывшая теща чиновника.
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Нацполиция: дорога на Бердянск закрыта, движение ограничено на нескольких шоссе
    11:06 25.01.2018
    335Украина остановилась в снежных заносах
    Нацполиция предупреждает, что на 25 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прогнозируется увеличение высоты снежного покрова в 20-30 см.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Снегоуборочная машина в Харьковской области
    Появилось видео, как тяжелая техника чистит дороги под Харьковом 
    15:36 01.03.2018
    925
    Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.
    Смертельное ДТП в Харьковской области, Audi врезалась в фуру
    В Харьковской области Audi влетел в фуру, четверо погибших
    14:53 16.02.2018
    689
    В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi – женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения.
    Наручники
    В Харькове судят владельца батута, из-за которого погибла 17-летняя девушка
    13:25 26.02.2018
    524
    Прокуратура сообщает, что 30-летнего предпринимателя не было соответствующих разрешений на подключение двигателя батута к электросети.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Под Харьковом семья с детьми погибла от отравления угарным газом
    19:49 13.02.2018
    369
    Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что предполагаемая причина гибели - отравление угарным газом от отопительного котла.
    Убийство женщины в Харьковской области
    В Харьковской области мужчина убил и закопал во дворе родную мать
    15:59 21.02.2018
    336
    Мужчина забил мать до смерти предметами, которые попадались ему под руку. После чего он закопал ее тело во дворе. О конфликте знала подруга погибшей, которой та сообщила о спорах с сыном.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Пожилая женщина покончила с собой в районной больнице Харьковской области
    00:55 27.02.2018
    315
    Информация о смерти 86-летней пациентки поступила в отдел полиции от медиков неврологического отделения больницы в Змиевском районе Харьковской области.
    Нож, изъятый на месте убийства под Харьковом
    Под Харьковом пьянка переросла в драку, убит мужчина
    09:33 21.02.2018
    290
    По данным полиции, мужчины употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил знакомого ножом в область сердца.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу из ружья после приезда медиков
    18:46 18.02.2018
    282
    Как отмечается, во время разговора с медработниками 50-летний мужчина пошел в комнату. Через некоторое время он вернулся с ружьем в руках.
    Россия не пропускает грузовики из Украины
    Сразу не трех КПП грузовики не могут пересечь границу Украины с Россией
    15:24 19.02.2018
    271
    По данным Госпогранслужбы Украины, проблемы с пропуском грузовых автомобилей в Россию отмечены на КПП "Гоптовка" в Харьковской области, "Екатриновка" и "Бачевск" в Сумской области.
    Кот. Архивное фото
    В Харьковской области введен карантин из-за нападений бешеного кота
    11:50 09.02.2018
    265
    Государственная продпотребслужба лабораторно подтвердила случай заболевания бешенством у бездомного кота, который покусал трех человек в Харьковском районе в селе Циркуны.
    Спасатели ГСЧС
    Не дышала. Стали известны подробности спасения школьницы из снежного завала
    14:47 06.03.2018
    234
    Когда спасатели достали 12-летнюю Светлану из двухметрового снежного завала, школьница начала дышать только с пятого раза.
    Лечение. Архивное фото
    Гепатит А "косит" украинцев в Харьковской области. Более 40 заболевших
    09:22 19.02.2018
    178
    В поселке Харьковской области заболел 41 человек, среди которых 19 детей. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев.
    Топор на месте убийства в Харьковской области
    Под Харьковом мужчина проломил голову друга топором
    11:56 09.02.2018
    150
    Правоохранители установили, что хозяин дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес гостю удары топором в область головы.
    Граната, которую нашел школьник возле детсада
    Под Харьковом школьник нашел гранату возле детсада
    17:20 09.02.2018
    126
    По данным облуправления ГСЧС, о находке сообщила мама восьмилетнего мальчика, который, направляясь домой из школы, наткнулся на гранату. Боеприпас обезврежен за пределами города Дергачи.
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