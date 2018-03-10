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Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 23 сентября, на сессии горсовета зачитал смс-сообщение с угрозами в его адрес. По его словам, неизвестный отправитель написал ему, что "вернутся ребята с фронта и спросят по полной программе".