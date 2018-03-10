Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.
Мужчина проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, не догадываясь о намерениях и преступных действиях мужчины, часто оставляла девочку под присмотром своего сожителя.
Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.
Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.
Правоохранители выяснили, что около 4:00 утра трое неизвестных, одетых в темную одежду, неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и похитили кассеты с денежными средствами на сумму более 45 тыс. грн.
На общевоенном полигоне 92-й отдельной механизированной бригады состоялись тактико-специальные учения с более 130 военнообязанными отрядами территориальной обороны нескольких районов Харьковской области.
Делегации нардепов и замглавы МВД продемонстрировали взаимодействие подразделения особого назначения КОРД Нацполиции и мобильного пограничного подразделения "Дозор" Госпогранслужбы по выявлению и задержанию диверсионной группы и блокировки нарушителей.
Танкисты успешно отработали наступательные и оборонительные задачи, в частности, упражнения по организации круговой обороны, выход на боевые позиции, сообщили в Региональном медиацентре Минобороны в Харькове.
В пункте пропуска "Гоптовка", который находится на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, продемонстрировали возможности системы так называемой "интеллектуальной границы".
В среду люди в балаклавах под флагами гражданского корпуса батальона "Азов" пикетировали дом Михаила Добкина в Харькове, после чего ворвались в здание горсовета. Горсовет оцепили сотрудники правоохранительных органов, после чего между людьми и милицией произошла потасовка.
Несколько десятков мужчин в балаклавах, которые в среду днем ворвались в здание городского совета Харькова, устроили потасовку с милицией под зданием мэрии. Подробнее об инциденте смотрите в фоторепортаже.
Дом в Харькове по пер. Тульскому,1, в котором предположительно проживает народный депутат и бывший губернатор региона Михаил Добкин, в среду заблокировали люди в балаклавах и камуфляжной форме. Подробнее - в фоторепортаже.
По информации СМИ, судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса вновь перенесен, на этот раз следующее заседание пройдет 7 сентября. На заседании в среду присутствовали пострадавшие активисты и сам обвиняемый Кернес.
В Харькове группа солдат срочной военной службы, призванных в мае-июне, успешно завершили обучение по программам подготовки механиков-водителей танка и боевой машины пехоты. Подготовка продолжалась два.
В Харькове произошло нападение на офис партии "Оппозиционный блок". Незадолго до нападения в городе начался митинг с участием нардепа Михаила Добкина, которые потребовал зарегистрировать партию в регионе.
Похороны двоих инкассаторов Анатолия Харченко и Дмитрия Чернякова и водителя "Укрпочты Владимира Волотку, убитых в пятницу, прошли в понедельникв Харькове. Траурная церемония состоялась на территории Главпочтамта на улице Кирова.
По всей Украине с вечера субботы проходят акции протеста активистов "Правого сектора" с требованием отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова и арестовать тех, кто виновен в вооруженном инциденте в Мукачево.
Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.
Столкновение мотоцикла и автомобиля Hyundai произошло в селе Пересичное Дергачевского района Харьковской области. Момент аварии попал на камеру девушки, которая в тот момент снимала танец своей подруги.
В Купянске несколько сот местных жителей разогнали участников блокады Донбасса, которые намеревались перекрыть поставки угля из России по железной дороге, сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.
Предполагаемого противника по другую сторону украинской границы ждет противотанковый ров глубиной 2–3 метра и шириной 4-6 метров, земляная насыпь и металлический забор с колючей проволокой высотой в два метра.
В городе Краснокутск прошли акции протеста, связанные с расследованием убийства девушки и задержанием подозреваемого. Жилье начальника местной полиции и его заместителя было подожжено "коктейлями Молотова".
В Харьковской области задержаны руководитель подразделения ГФС, который вместе со своим подчиненным требовали и получили от одного из основателей нескольких коммерческих фирм 10 тысяч долларов США за уменьшение штрафных санкций.
Работники уголовного розыска и патрульных нарядов задержали двоих мужчин, которые, угрожая автоматом, похитили иномарку у харьковчанина, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
По мнению действующего градоначальника, результаты выборов показали полное доверие к нему жителей областного центра. Кернес также назвал выборы в Харькове прошедшими "толерантно, конструктивно и качественно".
Несколько несовершеннолетних харьковчан взобрались на 90-метровый строительный кран. Действия произошли на Холодной горе, в районе перекрестка ул. Клапцова и Комсомольского шоссе, возле недостроенного дома.
Народный депутат "Оппозиционноного блока" Михаил Добкин прокомментировал вчерашние события у своего дома, сообщив, что во время штурма в доме находились две его маленькие дочери. Подробнее смотрите в видео.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 23 сентября, на сессии горсовета зачитал смс-сообщение с угрозами в его адрес. По его словам, неизвестный отправитель написал ему, что "вернутся ребята с фронта и спросят по полной программе".
Массовая драка между иностранными студентами произошла в ночь на пятницу в Харькове, сообщают местные СМИ. По информации пользователей соцсетей, для наведения порядка приехали сотрудники милиции и автобус с бойцами Нацгвардии.
Евгений Мельник, которого накануне назначили руководителем харьковской патрульной полиции, сообщил, что не боится ответственности. Подробнее о руководителе полиции Харькова и его работе смотрите в видео.
Глава МВД и руководитель столичной полиции направили в Харьков киевского полицейского, который должен возглавить патрульных. Евгению Мельнику 27 лет, он работал в патрульной службе Киева и уже успел раскрыть несколько резонансных преступлений.
В среду утром для приведения памятника в первоначальный вид работники поднялись в люльке, украшенной флагами Украины. Вокруг памятника стояло оцепление правоохранителей с флагами Украины. Неподалеку "дежурила" цистерна с водой.
Как сообщает ГУ МВД в Харьковской области, днем в воскресенье неизвестные нарисовали крест и желто-голубое сердце на памятнике Воину-освободителю. Милиция провела осмотр места происшествия и собрала первичный материал.
Харьков и Харьковская область в четверг столкнулись с последствиями сильных снегопадов и ветров. Расчищать снежные заносы помогает тяжелая техника спасателей — ИМР-2 на автодороге Киев — Харьков — Довжанский, а также БАТ-2 на трассе Чугуев — Меловое.