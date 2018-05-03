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    В Балаклее взорвались 40 снарядов - Минобороны

    Тема:

    Взрывы на военной базе в Балаклее (41)

    (обновлено: )21620
    Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась. В локализации пожара задействованы два танка, инженерная машина, восемь пожарных машин, разведывательный вертолет и самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    hromadske.kharkiv.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министерство обороны зафиксировало около 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области, интенсивность взрывов снизилась, заявил в четверг представитель пресс-службы оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com/gipsokobzon
    Большое пламя и взрывы каждые 10 минут. Балаклея глазами очевидцев

    "Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась, в разы", — заявил Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, в локализации пожара задействованы два танка, инженерная машина, восемь пожарных машин, разведывательный вертолет и самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие еще двух пожарных танков.

    Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

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