В Балаклее взорвались 40 снарядов - Минобороны

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министерство обороны зафиксировало около 40 взрывов снарядов на бывших складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области, интенсивность взрывов снизилась, заявил в четверг представитель пресс-службы оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк.

"Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась, в разы", — заявил Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в локализации пожара задействованы два танка, инженерная машина, восемь пожарных машин, разведывательный вертолет и самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в ближайшее время ожидается прибытие еще двух пожарных танков.

Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.