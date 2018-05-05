В Харьковской области найдено тело ребенка, который находился в розыске

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Харьковской области правоохранители обнаружили тело мальчика, который находился в розыске.

29 января 14-летний житель пгт. Краснокутск ушел из дома семейного типа и не вернулся.

"На розыск ребенка был ориентирован личный состав полиции Харьковщины. Вчера сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперуполномоченными Краснокутского отдела полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины провели поисковую операцию по установлению местонахождения пропавшего. Тело подростка нашли на луговой участке в камышах возле объездной дороги, которая находится неподалеку от пгт. Краснокутск. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего эксперты не обнаружили", — сообщает полиция.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре.