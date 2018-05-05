наверх
05.05.201816:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области найдено тело ребенка, который находился в розыске

    (обновлено: )36701
    В полиции сообщили, что еще 29 января 14-летний подросток, житель пгт Краснокутск ушел из дома семейного типа и не вернулся.
    На месте ЧП в Харькове
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Харьковской области правоохранители обнаружили тело мальчика, который находился в розыске.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
    Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

    29 января 14-летний житель пгт. Краснокутск ушел из дома семейного типа и не вернулся.

    "На розыск ребенка был ориентирован личный состав полиции Харьковщины. Вчера сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с оперуполномоченными Краснокутского отдела полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины провели поисковую операцию по установлению местонахождения пропавшего. Тело подростка нашли на луговой участке в камышах возле объездной дороги, которая находится неподалеку от пгт. Краснокутск. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего эксперты не обнаружили", — сообщает полиция.

    Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов извлекли труп мужчины из реки в Днепре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстрел Гнутово
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Склады боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан