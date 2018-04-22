В Харьковской области обнаружили гранату на детской площадке

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В городе Первомайский Харьковской области специалисты-взрывотехники изъяли учебно-имитационную гранату, похожую на РГД-5, сообщили в областной управлении полиции.

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Согласно сообщению правоохранителей, 21 апреля в полицию позвонила местная жительница Первомайска. Женщина сообщила, что на детской площадке среди автомобильных шин увидела предмет, похожий на гранату.

Нацполиция Харьковской области Полиция изъяла гранату с детской площадки в Харьковской области

Прибывшие на место происшествия эксперты, выяснили, что граната была неисправна и опасности для окружающих не представляла. Правоохранители изъяли гранату с места происшествия.

Информация по данному факту внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Ранее полиция Киева сообщала, что взрыв гранаты произошел во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото в Киеве, пострадали два человека.