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    В Николаеве автосалон подорвали гранатой

    (обновлено: )13911
    Управления Национальной полиции Украины в Николаевской области проводит расследование по факту взрыва в автосалоне, где при взрыве гранаты были повреждены окна и офисное помещение.
    Взрыв в автосалоне Николаева
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел ночью на территории автосалона в Николаеве, в результате которого повреждены окна здания, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

    Отмечается, что в воскресенье в 04.20 в полицию поступило сообщение от предпринимателя о том, что на территории его автосалона "произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания".

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    "Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование", — говорится в сообщении на сайте полиции в Николаевской области.

    Фото Национальной полиции Украины
    Взрыв в автосалоне Николаева

    Проводится расследование, открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.

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    Напомним, взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 15 апреля, возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы. Никто не пострадал, однако взрывной волной в здании были выбиты две двери, повреждены окна и фасад.

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