В Николаеве автосалон подорвали гранатой

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел ночью на территории автосалона в Николаеве, в результате которого повреждены окна здания, сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Отмечается, что в воскресенье в 04.20 в полицию поступило сообщение от предпринимателя о том, что на территории его автосалона "произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна здания".

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"Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование", — говорится в сообщении на сайте полиции в Николаевской области.

Фото Национальной полиции Украины Взрыв в автосалоне Николаева

Проводится расследование, открыто уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.

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Напомним, взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 15 апреля, возле здания "Киевэнерго" в Святошинском районе столицы. Никто не пострадал, однако взрывной волной в здании были выбиты две двери, повреждены окна и фасад.