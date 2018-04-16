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    В Киеве пьяный атошник бросил гранату в людей - соцсети

    (обновлено: )21422
    Как сообщил Владислав Антонов в Facebook, пьяный атошник кинул людям под ноги гранату в ходе драки. Один из участников получил множественные ранения нижней части тела.
    Атошник, бросивший гранату в Киеве, 16 апреля 2018
    facebook.com/vlad.life

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве, написал Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    По его словам, в драке участвовали пять человек.

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    "Пьяный атошник кинул людям под ноги гранату. Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП (больница скорой помощи — Ред.), Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт", — говорится в сообщении.

    Ранее в одном из сел Черкасской области боец АТО подорвал гранату в частном доме. За несколько часов полицейским удалось разыскать и задержать его.

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