В Киеве пьяный атошник бросил гранату в людей - соцсети

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве, написал Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

По его словам, в драке участвовали пять человек.

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"Пьяный атошник кинул людям под ноги гранату. Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП (больница скорой помощи — Ред.), Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт", — говорится в сообщении.

Ранее в одном из сел Черкасской области боец АТО подорвал гранату в частном доме. За несколько часов полицейским удалось разыскать и задержать его.