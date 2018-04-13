Черниговский спецназовец полиции в драке убил мужчину

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Чернигове сотрудник полиции в драке смертельно травмировал мужчину, пострадавшего не смогли спасти медики.

Случай нанесения телесных повреждений, повлекших смерть, внесен в единый реестр преступлений, сообщает Управление полиции Черниговской области.

По данным правоохранителей, 11 апреля в Чернигове работник спецподразделения полиции возвращался домой, он был без формы и оружия. В продовольственном магазине "Любеч" он сделал замечание трем мужчинам, которые распивали там же алкоголь, нецензурно ругались и разбили в торговом зале бутылку. В ответ те стали угрожать физической расправой и решили преследовать полицейского уже за пределами магазина.

"От словесных угроз троица перешла к действиям. В результате полицейский спецподразделения ГУНП применил физическую силу с целью защиты. В результате двое агрессоров ретировались с места стычки, а третий упал и остался лежать. Полицейский убедился, что мужчине плохо, и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть пострадавшего", — говорится в сообщении полиции.

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Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти. Предварительно причиной стал отек головного мозга в результате падения и удара головой об асфальт.

Напомним, в Одесской области полицейский был вынужден открыть огонь из автомата, чтобы предотвратить самосуд над подозреваемыми в убийстве.

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