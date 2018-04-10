В Киеве водитель-нарушитель избил полицейского

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киеве задержали мужчину, нарушителя правил дорожного движения, который набросился на патрульного полицейского.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Правды неизвестный напал на работника полиции. Как выяснилось, за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили автомобиль «Мицубиси» для составления административного протокола. Водитель агрессивно отреагировал на остановку: начал нецензурно ругаться и попытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, правоохранители заблокировали автомобиль и попросили его выйти из машины. Во время задержания он несколько раз ударил работника полиции", — сообщает подробности полиция Киева.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, это — 21-летний местный житель.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления ему уведомление о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что Днепропетровская область и особенно город Павлоград стали настоящими криминогенными регионами.