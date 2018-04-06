Во Львове суд признал расстрел Range Rover полицейского хулиганством

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Во Львове суд дал условный срок жителю города, который признан виновным в обстреле автомобиля полицейского.

В январе 2018 года мужчина выпустил очередь из автомата в припаркованный автомобиль Range Rover и скрылся с места происшествия. Позднее стрелок был задержан, оказалось, что он специально приехал на место происшествия на своем ВАЗ и открыл огонь по машине. При обыске у ранее судимого преступника также была найдена граната.

Как оказалось, поврежденный джип принадлежит теще сотрудника Департамента защиты экономики Нацполиции во Львовской области Игоря Дукаля. Машиной пользовался сам Дукаль. Varta-1 сообщает, что теща полицейского работает учителем младших классов в Николаевском районе Львовской области, однако осенью 2017 года смогла купить себе новый внедорожник престижной марки.

Во время судебного заседания обвиняемый признался в том, что обстрелял Rover и отметил, что возместил потерпевшему ущерб в 50 тысяч гривен. В судебном приговоре не указаны причины стрельбы и не сказано, был ли обвиняемый знаком с полицейским. Подсудимый пояснил, что оружие и боеприпасы он нашел на мусорнике и просто принес домой.

Суд учел, что мужчина был ранее судим и в то же время имеет на иждивении сестру с инвалидностью. Стрелок приговорен к пяти годам заключения, однако он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года.

Ранее сообщалось, что в городе Берегово (Закарпатская область) неизвестные изувечили девять автомобилей с венгерскими номерами. Машины на украинской регистрации вандалы не тронули.