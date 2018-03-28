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    Общество

    Под Киевом полицейские спасли женщину от самоубийства

    (обновлено: )3102
    Женщина написала предсмертную записку, закрыла дверь и пыталась утопиться в ванной. Инцидент произошел в Броварах. Правоохранители прибыли к женщине домой после того, как ее 17-летняя дочь обратилась в полицию.
    Патрульные, спасшие жизнь женщине из Броваров
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители спасли 40-летнюю женщину, которая после смерти мужа пыталась покончить с собой в Броварах Киевской области, сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции.

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    "Женщина написала предсмертную записку, закрыла дверь и пыталась утопиться в ванной. Правоохранители прибыли к ней домой после того, как 17-летняя дочь броварчанки обратилась в полицию с сообщением, что ее мать не выходит на связь", — говорится в сообщении.

    Прибывшие на место старший лейтенант Дмитрий Баркалов и старший сержант Владислав Данильчук из группы реагирования патрульной полиции выбили дверь в ванную комнату, где обнаружили погруженную в воду женщину. Они оказали первую домедицинскую помощь — сделали непрямой массаж сердца и восстановили дыхание, после чего вызвали скорую помощь.

    В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей.

    Ранее в Одессе спасли мужчину, который примерз к крыше дома.

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