Под Киевом полицейские спасли женщину от самоубийства

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители спасли 40-летнюю женщину, которая после смерти мужа пыталась покончить с собой в Броварах Киевской области, сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции.

"Женщина написала предсмертную записку, закрыла дверь и пыталась утопиться в ванной. Правоохранители прибыли к ней домой после того, как 17-летняя дочь броварчанки обратилась в полицию с сообщением, что ее мать не выходит на связь", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место старший лейтенант Дмитрий Баркалов и старший сержант Владислав Данильчук из группы реагирования патрульной полиции выбили дверь в ванную комнату, где обнаружили погруженную в воду женщину. Они оказали первую домедицинскую помощь — сделали непрямой массаж сердца и восстановили дыхание, после чего вызвали скорую помощь.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей.

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