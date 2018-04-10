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    Происшествия

    В Одесской области полицейский сбил двух человек. Один - погиб

    (обновлено: )9201
    Пострадавших госпитализировали в Килийскую районную больницу. Учитывая тяжелое состояние мужчины, медики приняли решение направить его в областной центр, но по дороге он скончался. У женщины перелом левого предплечья, ее жизни ничего не угрожает.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. ДТП произошло вечером в понедельник в Килийском районе, на юге Одесской области. Участковый инспектор местного отдела полиции с многолетним стажем работы направлялся в райцентр Килия на служебном автомобиле ВАЗ.

    По предварительным данным, за километр-полтора до Килии, на участке дороги Килия — Шевченково, он увидел встречный транспорт, сообщают "Факты". Оба водителя, выполняя правила дорожного движения, переключили фары на ближний свет, однако полицейский не сразу заметил шедших в попутном направлении людей. Несмотря на то, что принял меры по отводу автомобиля в сторону, не успел предотвратить аварию: под колесами ВАЗа оказались двое пешеходов. Оба получили травмы: мужчина — тяжелые, женщина — средней тяжести, а полицейский автомобиль перевернулся. Водитель встречного авто съехал на обочину.

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    "Участковый сразу же сообщил о ДТП в отделение и скорую помощь. Пока правоохранители и медики добирались до места происшествия, он совместно с водителем встречного автомобиля оказывал первую помощь пострадавшим. Автомобили и пострадавшие оставались на месте до приезда следственно-оперативной группы", — уточнили в полиции.

    Пострадавших госпитализировали в Килийскую районную больницу. Учитывая тяжелое состояние мужчины, медики приняли решение направить его в областной центр, но по дороге он скончался. У женщины перелом левого предплечья, ее жизни ничего не угрожает.

    "Сейчас проводятся экспертизы, которые установят все обстоятельства ДТП и покажут, мог ли водитель предотвратить аварию. У всех участников ДТП после происшествия была взята кровь на анализ. По внешним признакам алкогольное опьянение у водителя определено не было, однако пешеходы, предварительно, были под воздействием алкоголя", — добавили в полиции.

    Ситуацию держит на контроле руководство Нацполиции. Проводится внутреннее расследование. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура.

    В воскресенье под Армянском в Крыму на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск.

    По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали. Среди пострадавших — двое граждан Украины. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме.

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