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    В мире

    ДТП с шиком. 73-летний водитель на Porsche пролетел сквозь стену

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    По данным полиции, водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.
    В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе
    twitter.com/SgtColinShead

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе, сообщил сержант местной полиции Колин Шид в своем Twitter.

    В результате происшествия никто не пострадал. 

    На место инцидента сразу прибыла полиция графства Эссекс.

    twitter.com/SgtColinShead
    В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе
    twitter.com/SgtColinShead
    В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе

    По данным полиции, водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.

    Напомним, Немецкий компания Porsche собирается создать авиатакси, которыми можно было бы управлять пассажирам самостоятельно.

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