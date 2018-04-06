ДТП с шиком. 73-летний водитель на Porsche пролетел сквозь стену

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе, сообщил сержант местной полиции Колин Шид в своем Twitter.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место инцидента сразу прибыла полиция графства Эссекс.

twitter.com/SgtColinShead В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе

twitter.com/SgtColinShead В Великобритании 73-летний мужчина на Porsche протаранил стену и ограждение, а затем упал в подземном переходе

По данным полиции, водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.

Напомним, Немецкий компания Porsche собирается создать авиатакси, которыми можно было бы управлять пассажирам самостоятельно.