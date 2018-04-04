Масштабное ДТП с участием "скорой" в Харькове: есть жертвы и раненые

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновения четырех автомобилей в Харькове два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Происшествие произошло около 22.25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" задел легковушки "Дэо Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено"", — говорится в сообщении.

@police.kharkov Смертельное ДТП в Харькове с участием скорой помощи

На месте ДТП погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", предварительно фельдшер, врач и пациент получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работали следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

@police.kharkov Смертельное ДТП в Харькове с участием скорой помощи

Напомним, ранее инспектор полиции Евгений Шестов заявил, что подозреваемая в совершении резонансного смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе никаких документов в момент аварии.

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