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    Происшествия

    Масштабное ДТП с участием "скорой" в Харькове: есть жертвы и раненые

    (обновлено: )11101
    На месте ДТП погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", получили травмы различной степени тяжести.
    Смертельное ДТП в Харькове с участием скорой помощи
    @police.kharkov

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновения четырех автомобилей в Харькове два человека погибли, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. 

    "Происшествие произошло около 22.25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" задел легковушки "Дэо Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено"", — говорится в сообщении.

    @police.kharkov
    Смертельное ДТП в Харькове с участием скорой помощи

    На месте ДТП погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", предварительно фельдшер, врач и пациент получили травмы различной степени тяжести.

    На месте происшествия работали следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    @police.kharkov
    Смертельное ДТП в Харькове с участием скорой помощи

    Напомним, ранее инспектор полиции Евгений Шестов заявил, что подозреваемая в совершении резонансного смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева не имела при себе никаких документов в момент аварии.

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