ДТП в Харькове. Зайцева на суде поклялась, что никогда не сядет за руль

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Участница ДТП с шестью погибшими в центре Харькова Алена Зайцева во время сегодняшнего судебного заседания попросила прощения у потерпевших и поклялась, что никогда не сядет за руль.

Водитель Lexus утверждает, что ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg. По словам Зайцевой, она зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП, сообщает newsroom.kh.ua.

"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей", — рассказала подсудимая.

Зайцева также в очередной раз заявила о полном признании вины и готовности понести любое наказание, которое изберет ей суд. Кроме того, девушка сообщила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.