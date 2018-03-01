Резонансное ДТП в Харькове. Потерпевшие дали показания суду

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Потерпевшие в резонансном ДТП на Сумской в Харькове дали показания в Киевском районном суде города, сообщает местное интернет-издание NewsRoom.

Первой суд допросил по видеосвязи Анну Комар, которая находилась в районном суде Кременчуга. Адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что мать обвиняемой сначала положила 50 тысяч гривен на счет больницы, а потом отправила указанную сумму на личную карту Комар. В ответ девушка заявила, что не брала никаких денег. После окончания допроса Комар попросила не устраивать сеансы видеосвязи, потому что это дается ей тяжело как физически, так и морально.

В свою очередь киевлянка Оксана Нестеренко заявила, что взяла деньги Зайцевых, так как не знала, от кого они. При этом она заверила, что семья обвиняемой не помогала ей в процессе лечения. По ее словам, в день ДТП она зашла в кафе выпить чая перед поездом, а когда выходила — попала под автомобиль. Придя в себя, Нестеренко не могла понять, что делает в Харькове, так как была уверена, что уехала в Киев.

Еще одна пострадавшая — Жанна Власенко, которая в момент аварии была беременна, — сообщила, что после аварии не могла понять, в какой стране находится (20 октября она должна была улететь за границу). По словам девушки, она взяла деньги у семьи обвиняемой. "Сначала отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства, ни один врач не может мне сказать, что все будет хорошо, поэтому мы взяли деньги", — рассказала Оксана.

Девушка заявила, что длительное время она не могла выходить на улицу — у нее сразу начиналось головокружение. Что касается ребенка, молодая мама говорит, что врачи пока не дают никаких прогнозов, но состояние малыша улучшается.

Напомним, 18 октября 2017 года внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей (водители — Алена Зайцева и Геннадий Дронов), после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.