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    Резонансное ДТП в Харькове. Потерпевшие дали показания суду

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (166)

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    Одна из пострадавших сообщила, что не получала денег от семьи Зайцевой, хотя адвокат обвиняемой настаивает, что ей была перечислена сумма в 50 тысяч гривен. Другая пострадавшая заявила, что после ДТП страдала от головокружений на улице.
    Показания потерпевших по делу ДТП в Харькове
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Потерпевшие в резонансном ДТП на Сумской в Харькове дали показания в Киевском районном суде города, сообщает местное интернет-издание NewsRoom.

    Первой суд допросил по видеосвязи Анну Комар, которая находилась в районном суде Кременчуга. Адвокат Алены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что мать обвиняемой сначала положила 50 тысяч гривен на счет больницы, а потом отправила указанную сумму на личную карту Комар. В ответ девушка заявила, что не брала никаких денег. После окончания допроса Комар попросила не устраивать сеансы видеосвязи, потому что это дается ей тяжело как физически, так и морально.

    В свою очередь киевлянка Оксана Нестеренко заявила, что взяла деньги Зайцевых, так как не знала, от кого они. При этом она заверила, что семья обвиняемой не помогала ей в процессе лечения. По ее словам, в день ДТП она зашла в кафе выпить чая перед поездом, а когда выходила — попала под автомобиль. Придя в себя, Нестеренко не могла понять, что делает в Харькове, так как была уверена, что уехала в Киев.

    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Еще одна пострадавшая — Жанна Власенко, которая в момент аварии была беременна, — сообщила, что после аварии не могла понять, в какой стране находится (20 октября она должна была улететь за границу). По словам девушки, она взяла деньги у семьи обвиняемой. "Сначала отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства, ни один врач не может мне сказать, что все будет хорошо, поэтому мы взяли деньги", — рассказала Оксана. 

    Девушка заявила, что длительное время она не могла выходить на улицу — у нее сразу начиналось головокружение. Что касается ребенка, молодая мама говорит, что врачи пока не дают никаких прогнозов, но состояние малыша улучшается.

    Напомним, 18 октября 2017 года внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей (водители — Алена Зайцева и Геннадий Дронов), после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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