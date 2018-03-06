Кровавое ДТП в Харькове. Пассажирка Lexus дала показания

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Пассажирка Lexus, влетевшего в пешеходов в центре Харькова, Марина Ковалева утверждает, что автомобиль ехал на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час. Об этом она заявила во время судебного заседания во вторник, пишет местное издание Newsroom.

"Когда мы подъезжали к перекрестку, нам горел мигающий зеленый. Автомобиль Дронова (водитель второй участник ДТП, водитель Touareg Геннадий Дронов — Ред.) стоял в десяти метрах от светофора, приблизительно на уровне выхода из метро. Volkswagen начал двигаться, Алена сигналила ему, но Дронов не обратил на это внимания", — заявила девушка.

По ее словам, Алена Зайцева, управлявшая Lexus, свернула, чтобы избежать столкновения, но в этот момент водитель Touareg ускорился, и произошла авария. Вследствие удара Lexus вынесло на тротуар.

В ходе заседания, отвечая на вопрос адвоката Дронова, Ковалева допустила, что скорость Lexus могла быть несколько выше, чем 75 км/ч.

Кроме того, пассажирка Lexus опровергла информацию об употреблении Зайцевой наркотических веществ, но заявила, что та за сутки до трагедии пила пенталгин из-за головной боли. Никакого влияния на управление авто и координацию движений водителя Lexus лекарство, по словам свидетеля, не оказало. Она также прокомментировала админпротоколы на Зайцеву — большинство из них якобы были связаны с неправильной парковкой, а не нарушениями ПДД.

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"Я хотела бы начать с того, что в СМИ ее освещают как наркоманку и мажорку. Но она очень добрый и отзывчивый человек, который поможет вам в любой ситуации. Я знаю, как ей сейчас тяжело, как она переживает, как ей хочется всем помочь", — заявила Ковалева.

Напомним, 18 октября 2017 года внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.