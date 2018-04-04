Смертельное ДТП в Харькове: арест Зайцевой и Дронову продлили

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова продлил меры пресечения Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Харькове на два месяца – до 1 июня. Об этом сообщает NewsRoom.

Обоим фигурантам дела продлили арест без права внесения залога.

Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой.

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", – заявила адвокат Юлия Козырь.

В свою очередь защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения – домашний арест с ношением электронного браслета, так как, по мнению адвоката, обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе.

Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, 18 октября 2017 года въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пятеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас над Зайцевой идет судебный процесс.

Ранее Зайцева заявила, что больше никогда не сядет за руль.