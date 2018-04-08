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    Смертельное ДТП в Крыму : пострадали украинцы

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    Сообщается, что пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь. Двое находится в реанимации.
    ДТП в Крыму
    МВД РФ

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. 

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    При столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма пострадали два гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.

    "На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", — сказали в минздраве.

    По данным ведомства, среди трех госпитализированных двое с Украины, один — гражданин России.

    В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, при аварии пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали.

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