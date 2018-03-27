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    В Киеве полицейский за минуту наказал 20 нарушителей

    (обновлено: )33010
    В Youtube опубликовано видео действий находчивого полицейского, который оригинальным способом решил разгрузить выделенную полосу для общественного транспорта.
    Видео Eugene Zakharchenko

    В Киеве патрульный полицейский придумал неформальный способ наказания для нарушителей, которые занимают выделенную полосу для общественного транспорта.

    Экипаж полиции остановился на развилке с правым поворотом и заставил повернуть все легковушки, которые двигались по "выделенке".

    На видео, которое сделал очевидец действий полиции, видно, что в течение минуты полицейский завернул около 20 нарушителей. За ними следовал коммунальный автобус, который не мог проехать из-за блокированной полосы.

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