В Киеве полицейский за минуту наказал 20 нарушителей

Видео Eugene Zakharchenko

В Киеве патрульный полицейский придумал неформальный способ наказания для нарушителей, которые занимают выделенную полосу для общественного транспорта.

Экипаж полиции остановился на развилке с правым поворотом и заставил повернуть все легковушки, которые двигались по "выделенке".

На видео, которое сделал очевидец действий полиции, видно, что в течение минуты полицейский завернул около 20 нарушителей. За ними следовал коммунальный автобус, который не мог проехать из-за блокированной полосы.

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