Под Киевом задержали "вора в законе" Рамаза Багдатского

В Киевской области правоохранители задержали "вора в законе" Рамаза Багдатского. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Оперативники уголовного розыска столицы вместе с коллегами из Киевской области задержали Рамаза Багдатского на территории области. Учитывая, что мужчина не имеет гражданства, его поместили в Черниговский пункт временного приема иностранцев. После официального установления личных данных "вора в законе" будет решаться вопрос о его выдворении за пределы Украины", – говорится в сообщении.

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Человек, который в криминальной среде имеет статус "вора в законе", прибыл на территорию Украины в 2011 году. В полиции отметили, что за семь лет правоохранители несколько раз задерживали его и выдворяли из Украины, но он возвращался с чужими документами.