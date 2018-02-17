Нарушителям - санкции! В Киеве проверят всех перевозчиков

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Киевские власти намерены провести совместные рейдовые проверки всех столичных перевозчиков.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"По поручению мэра, городские власти проведут совместное рейдовые проверки автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования на предмет соблюдения требований договоров, заключенных с организатором перевозок на территории столицы, норм и стандартов по безопасности движения и перевозок пассажиров. Подчеркиваю, это касается перевозчиков как коммунальной, так частной формы собственности!", — сообщил Поворозник

По его словам в первую очередь будут проверять техническое состояние подвижного состава, наличие и результаты медицинских обследований водителей. В случае выявления нарушений городская власть будет реагировать жестко.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель коммунального автобуса №108 регулярно выезжал на маршрут, но при этом не останавливался на остановках и не брал пассажиров.