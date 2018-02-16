Часть Крещатика закроют для транспорта

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Часть центральной улицы столицы — Крещатика — перекроют с пятницы, 16 февраля, до следующего четверга, 22 февраля, сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик — от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрета движения транспортных средств, о чем будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении.

Кроме того, с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.

Пресс-служба КГГА напомнила, что ко Дню Героев Небесной Сотни, который отмечают ежегодно 20 февраля, в Киеве пройдет ряд мемориальных и торжественных мероприятий.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром столкновений, погибли более 100 человек.