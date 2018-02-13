Грузинский снайпер: Пашинский и Парасюк стреляли во время Евромайдана - СМИ

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Нынешний глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично вели огонь из оружия во время событий Евромайдана в феврале 2014 года, сообщил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, присутствовавший при этих событиях.

"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец —из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить перед украинским правосудием и которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси с грузинскими снайперами, непосредственно принимавшими участие в трагических событиях на Майдане. Они рассказали, что оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.

По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, в Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе. Мамулашвили поставил задачу "срочно выезжать в Украину для помощи протестующим". Как рассказал Нергадзе, на его группу было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки.

Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.