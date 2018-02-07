"В тюрьму до конца жизни". Портнов рассказал, за что можно осудить Пашинского

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Юрист Андрей Портнов рассказал, по каким статьям можно расследовать решение экс-главы Администрации президента Сергея Пашинского ("Народный фронт") отказаться от сопротивления во время событий в Крыму в марте 2014 года.

Напомним, ранее бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх на суде по Януковичу откровенно рассказал, что он предлагал воевать за Крым, но его сдерживали Пашинский, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко и Степан Полторак.

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"После обнародования в суде официальных показаний экс-министира обороны Тенюха, о том что именно бывший глава Администрации президента и фукционер "Народного Фронта" Пашинский принял решение о выходе и передаче российским войскам Крыма, к уже имеющимся преступлениям о хищениях государственных активов и стрельбе в киевского прохожего, добавился новый букет", — сказал Портнов в комментарии "Стране" и перечислил статьи из этого "букета".

— статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти;



— статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;



— статья 111. Государственная измена;



— статья 113. Диверсия;



— статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины



— статья 255. Создание преступной организации.



"Думаю, что неудачная для правящих чиновников смена власти может отправить их в тюрьму до конца жизни", — добавил юрист.

Напомним, Оболонский районный суд Киева в среду продолжил слушание дела в отношении экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. На заседании суда в среду допросили бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, бывшего заместителя постпреда страны в ООН Андрея Цимбалюка и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха.