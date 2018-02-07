Подготовка к сдаче Крыма началась с прихода к власти Януковича - экс-глава СБУ

Наливайченко заявил, что в 2009 году разорвал договор о возможности пребывания сотрудников ФСБ в Крыму, однако, по его словам, он был возобновлен с приходом к власти Януковича.

"С приходом к власти Янукович и его силовики, по моему мнению, я свидетельствую сегодня в суде, начали подготовительную фазу агрессии, еще в начале 2010 года", — сказал экс-глава СБУ.

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Ранее Янукович подал заявление в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины, обвинив их в осуществлении госпереворота в 2014 году. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ изучит заявление Януковича и "примет обоснованное законом решение".