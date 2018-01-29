Манафорт научил Януковича улыбаться и разговаривать - СМИ

Фоер узнал, что Манафорт имел своих людей в каждом украинском министерстве и выстроил очень близкие отношения с Януковичем. Они часто играли в теннис, ходили в сауну и могли даже вместе плавать голыми.

Манафорт убедил Януковича одеваться в такие же, как у него, костюмы, носить такую ​​же прическу, научил его, как улыбаться и как вести переговоры.

"Янукович и Манафорт почти одинаковы. Он заставлял Януковича носить те же костюмы, что и он, и расчесывать волосы назад, как и он. Янукович был деревянным публично и наедине, но Манафорт научил его улыбаться и разговаривать", — говорится в расследовании.

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Автор расследования пишет, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы — больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу.

"Мы работали в Украине очень долгое время, и у Пола было целое собственное теневое правительство… У него был свой человек в каждом министерстве", — рассказал один из заместителей Манафорта Год Гейтс.

"Манафорт видел Украину своей золотой жилой, крупнейшей из его возможностей", — говорится в тексте.