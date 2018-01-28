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    Политолог о разделе ЦИК: такого не было даже при Януковиче

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    Политический кризис: страна в тупике (84)

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    По словам политолога Алексея Якубина, парламентские партии "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" просто разделили на двоих членов Центральной избирательной комиссии.
    РИА Новости Украина

    "От БПП – 6 человек, НФ – 5 человек. На 13 должностей. Остальные дали партиям – сателлитам власти: "Самопомичи" и "Радикальной партии". … Хотя по европейским правилам, там должны быть представлены оппозиционные силы", – указал политолог, добавив, что власть, вероятно, вспомнила сталинский принцип "Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают".

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    "Даже во времена Януковича оппозиционные силы имели своих делегатов в ЦИК и тогда это казалось абсолютной нормой. … Власть готовится к выборам 2019 года и понимает, что выиграть их будет очень сложно", – сказал эксперт. 

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