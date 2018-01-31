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    Адвокаты Януковича сорвали заседание суда - прокуратура

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (710)

    (обновлено: )43133
    О том, что заседание в среду не состоится, сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. По его словам, адвокаты Януковича улетели в Москву.
    Суд по делу Виктора Януковича
    censor.net.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на 7 февраля. На заседание в среду не прибыли защитники Януковича.

    Андрей Парубий на заседании суда по делу Виктора Януковича
    twitter.com/superumka
    Суд над Януковичем уже превращается в суд над Майданом

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    О том, что заседание в среду не состоится, сообщил накануне прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. По его словам, адвокаты Януковича улетели в Москву.

    "Мы расцениваем это как очередной срыв заседания. Адвокаты делают все возможное, чтобы Янукович избежал справедливого наказания", — сказал Кравченко.

    31 января в Оболонском суде должны были слушать свидетелей обвинения.

    Напомним, Печерский районный суд Киева в декабре принял решение об отстранении адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Данное решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Суд назначил государственного адвоката для соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела и обеспечения интересов подозреваемого. После этого суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и санкционировал заочное расследование дела.

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