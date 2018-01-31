Адвокаты Януковича сорвали заседание суда - прокуратура

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли на 7 февраля. На заседание в среду не прибыли защитники Януковича.

Читайте также: Я памятник себе… Репутация Порошенко трещит по швам

О том, что заседание в среду не состоится, сообщил накануне прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко. По его словам, адвокаты Януковича улетели в Москву.

"Мы расцениваем это как очередной срыв заседания. Адвокаты делают все возможное, чтобы Янукович избежал справедливого наказания", — сказал Кравченко.

31 января в Оболонском суде должны были слушать свидетелей обвинения.

Напомним, Печерский районный суд Киева в декабре принял решение об отстранении адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Данное решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Суд назначил государственного адвоката для соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела и обеспечения интересов подозреваемого. После этого суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и санкционировал заочное расследование дела.