Суд над Януковичем уже превращается в суд над Майданом

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ход процесса по делу Януковича начинает вызывать серьезное беспокойство в "промайданном" сегменте украинского общества. Не факт, что "изменником" окажется по итогам именно бывший президент. К тому же защита слишком много вопросов задает свидетелям о подробностях расстрелов на Майдане.

Оболонский районный суд Киева в среду, 24 января, продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

"Армия была слабой"

В частности, в качестве свидетеля обвинения был допрошен глава Верховной Украины Андрей Парубий (который, напомним, во время евромайдана был комендантом палаточного лагеря и руководил отрядами Самообороны Майдана). Он показал, в частности, что — по его убеждению — Янукович с 2010 года пребывал под влиянием политического руководства РФ, и даже Харьковские соглашения уже якобы были "подготовкой к агрессии".

Адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил свидетеля излагать не свои убеждения и не политические лозунги, а говорить правду. По его мнению, свидетель "не понял присягу".

Парубий, тем не менее, снова заявил, что он убежден в том, что Янукович "был марионеткой" (президента РФ — Ред.) Путина и Российской Федерации.

Отвечая на вопрос адвоката, почему украинские военные не защитили Крым, Парубий заявил, что армия тогда была слабой, а в Киеве в это время боялись наступления "с разных направлений". В Крыму, по его словам, население не поддержало Майдан по той причине, что будто бы "долгое время эта территория находилась под информационным давлением РФ…".

Что до Януковича, то, по словам свидетеля, президент самоустранился 21 февраля 2014 года, "когда выехал из Киева" и когда "вывез вещи из Межигорья" (адвокат на это указал, что Янукович тогда выехал в Харьков, о чем всем хорошо было известно).

"Крымом откупились"

Отметим, допрошенный в качестве свидетеля экс-глава МВД Украины и экс-руководитель правительства АР Крым Анатолий Могилев показал, что после захвата неизвестными лицами в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года зданий крымской Верховной Рады и Совмина АР Крым от новой центральной власти в Киеве не поступило никаких команд по реагированию на эту ситуацию.

censor.net.ua Анатолий Могилев на допросе в суде по делу Виктора Януковича

Комментируя ход процесса в эфире одного из украинских телеканалов, Виталий Сердюк заявил, что "государственная измена в данном деле есть, но не в действиях Виктора Януковича.

"Государственная измена есть в действиях всех без исключения высоких должностных лиц, которые получили власть, но не использовали её для того, чтобы урегулировать ситуацию в Крыму", - подчеркнул адвокат.

Сердюк также заявил, что отстранение Януковича было незаконным, а Крымом тогда "откупились, чтобы сохранить власть в Киеве".

По чьей вине "паралич"

Анализируя показания Андрея Парубия, политический эксперт Владимир Воля отметил, что вырисовывается такая картина: после подписания соглашения 21 февраля 2014 года об урегулировании кризиса "выступил Парасюк, призвал отбросить соглашения".

На призыв откликнулись многие, "в том числе руководители Майдана и политики", написал Воля на своей странице в Facebook.

Договоренности нарушены, поэтому этого Янукович бежал. Искали, не нашли — и "подконтрольная Майдану власть признала его нелегитимным".

"Вследствие этих событий в Украине наступил паралич государственной власти, потому что, как сказал Парубий, даже в Киеве два месяца не было милиции, все силовые структуры были деморализованы и дезориентированы", — подчеркнул политэксперт. И продолжил: этим-то "параличом государства" и воспользовалась Россия "для аннексии, поддержки заговора на востоке" (как следует из показаний свидетеля).

"Вопрос: а кто создал этот паралич государства? Может, это по заданию России и сделали?" — написал Воля, добавив, что "отказ от этих соглашений, выступление Парасюка, бегство Януковича и признание его нелегитимным открыли широкое пространство для реализации Кремлём его планов в отношении Украины".

censor.net.ua Суд по делу Виктора Януковича

Кто стрелял на Майдане?

Представителями защиты были заданы вопросы и относительно подробностей расстрелов людей на Майдане. В частности, Парубия спросили, кем и почему 20 февраля 2014 года были ранены правоохранители.

Свидетель ответил, что это должно установить следствие. Он также признал, что 20 февраля "теоретически" стреляли со стороны отеля "Украина", но отель, по его словам, контролировался силовиками (адвокат спросил, как это могло быть, если в отеле размещался госпиталь Майдана?).

Парубий заявил, что слышал о "российских снайперах", и что когда он говорит о "третьей силе", то имеет в виду россиян. Сердюк показал снимки, на которых Парубий будто бы выводит людей с чехлами (возможно, для оружия) из отеля "Украина": "не об этой ли третьей силе" идет речь?

Виталий Сердюк пояснил позднее, что вопросы о Майдане не случайны, они служат делу установления истины. По его словам, защитой получена ценная информация, которая будет использована в слушаниях по делу о госперевороте в Печерском суде.

Неудобные вопросы

На брифинге адвокат сообщил о давлении, оказываемом на него и на его коллег со стороны правоохранительной системы как "в виде намёков", так и в виде прямых предложений. По его словам, "следствием каждого такого допроса становится лишь рост рисков для защиты, потому что вопросы неудобные…".

Ход процесса начинает вызывать серьезное беспокойство у части украинского общества. Так, политэксперт и экс-нардеп Тарас Черновол в эфире канала "112 Украина" заявил, что суд над Януковичем превращается в "суд над Майданом и над Украиной, над украинской властью, над всеми".

По словам прокурора Руслана Кравченко, который представляет государственное обвинение в процессе, по делу еще предстоит допросить ряд свидетелей, в том числе президента Украины Петра Порошенко, экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

Ранее уже были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, посол Украины в Польше Андрей Дещица, командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко.