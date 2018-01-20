Кто заплатит за историю с ICU, Гонтаревой и "деньгами Януковича"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Скандал вокруг компании ICU в связи с «деньгами Януковича» может в будущем дорого обойтись украинским налогоплательщикам, а попытка Генпрокурора Украины Юрия Луценко «обелить» ICU и Валерию Гонтареву пока не выглядит удачной, считают эксперты.

Арабское издание Al Jazeera в рамках проведенного расследования обнародовало засекреченное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, которые фигурировали в схемах хищения денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была председатель НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания способствовала выведению из Украины денег "семьи Януковича".

Политолог Дмитрий Разумков на пресс-конференции в РИА Новости Украина отметил, что в стране много уже говорили и писали об истории с публикацией засекреченного решения Краматорского суда, поэтому не стоит повторяться.

По его словам, «проблема заключается даже не в том, кто там участвовал, кому там интересно, знала ли Гонтарева, чьи это миллиарды выводились, или не знала».

«Хотя, когда происходят такие сделки, руководство компании обычно понимает, откуда ноги растут. А с учетом специфики этого бизнеса, я думаю, что — знать, может, и не знала, но догадывалась так точно», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что не в том проблема, «знала (Гонтарева — Ред.) или не знала, а в том, как бы возвращать не пришлось».

«Потому что в решении фигурируют компании, которые не знали об этом решении, ресурс был национализирован, по большому счету. И теперь в международных судах у этих компаний будет большой шанс отыграть ситуацию, получить эти финансовые активы обратно, да еще и придется пеню заплатить. Поэтому будем надеяться, что при подготовке этих материалов наши правоохранительные органы, в том числе, Генеральная прокуратура, подходили осознанно, понимали, что делают и что у них в рукаве еще козырь есть», — сказал Разумков.

Он добавил: «Если нет, то за эту ошибку придется платить из бюджета, а если из бюджета, то платить будем мы с вами».

Эксперт сказал с иронией, что он может только позавидовать Валерии Гонтаревой: «все-таки, по состоянию на сегодня, человек находится в отпуске 8,5 месяцев — хорошая такая мотивация для должности главы Национального банка».

При этом он подметил странную закономерность: Гонтарева ушла — курс гривны начал укрепляться, сейчас замаячил на горизонте новый глава Нацбанка, и курс снова падает».

Напомним, Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

Вопрос об отставке Гонтаревой парламент будет рассматривать в феврале. Ранее в пятницу на странице НБУ в соцсетях появилась фотография Валерии Гонтаревой, на которой она стоит перед зданием центрального банка страны. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.

В связи с публикацией засекреченного решения Краматорского суда политолог Руслан Бортник прокомментировал заявления генпрокурора Юрия Луценко в парламентском комитете, возглавляемом Сергеем Пашинским (комитет по вопросам нацбезопасности и обороны — Ред.).

Отметим, на комитетских слушаниях Луценко рассказал, в частности, что проверкой действий ICU и сотрудников банков в рамках транзакций по покупке за "грязные деньги" ОПГ Януковича ценных бумаг Украины было установлено, что они соответствуют действующему законодательству (впрочем, документы будут еще направлены на экспертизу). А решение суда засекретили, чтобы не раскрывать список предприятий, которые фигурируют в деле.

По мнению эксперта, «так низко Генеральный прокурор Украины давно уже не падал».

«Почему? Во-первых, почему он пришел в комитет Пашинского, в комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, рассказывать о коррупции предыдущей власти? Почему не в антикоррупционный комитет? Почему не в комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности? В конце концов (можно было пойти — Ред.) даже к комитет по вопросам государственного строительства…», — задал вопрос Бортник.

И сам же ответил: «А все потому, что Юрия Витальевича (Луценко — Ред.), скорее всего, просто отправили оправдываться за публикацию издания Al Jazeera и за ту грязную схему, которую вскрыла эта публикация и которая закреплена в решении Краматорского суда (…). Его отправили отмывать ICU, отмывать Гонтареву, (Макара — Ред.) Пасенюка и все наследие этой компании, которая сегодня в значительной мере определяет политику и экономику Украины.

«Мне кажется, ему это не удалось», — подчеркнул Бортник.

По его словам, у любого нормального наблюдателя этого процесса возникает вопрос: «а почему же Гонтарева, Пасенюк и другие не были опрошены за три года следствия, почему только после публикации Al Jazeera эти имена стали фигурировать в списке возможных свидетелей?..».

«Много-много этих «почему», которые еще раз показали, что, к сожалению, Юрий Витальевич (Луценко — Ред.) не только политик, а не Генеральный прокурор, но и то, что, к сожалению, у него очень много «скелетов в шкафу», и надеяться на него как на определенного очистителя этой системы, не приходится», — констатировал Бортник.

Он добавил, что своим выступлением в комитете Луценко только лишь нанес «огромный удар» по своему рейтингу (особенно — «в глазах западных партнеров»), но — «общество он абсолютно ни в чем не убедил».

Ранее антикоррупционная организация Transparency International (TI) Украина потребовала опубликовать приговор Краматорского городского суда, которым конфискованы активы бывшего президента Виктора Януковича на сумму около 1,5 миллиарда долларов по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

Антикоррупционная организация заявила также о необходимости дополнительного изучения и оценки роли в «схемах легализации доходов руководства компании ICU, услугами которой пользуется и президент Порошенко».

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Сама Валерия Гонтарева опровергла информацию Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу.