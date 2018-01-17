Луценко отчитался о "деньгах Януковича": я белый и пушистый

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Но само заседание парламентского комитета по нацбезопасности проходило в теплой и дружественной обстановке и очень напоминало сбор единомышленников, а вовсе не на допрос с пристрастием — коварных вопросов Луценко не задавали и всячески приветствовали его успехи в нелегком деле возвращения в страну.

Оправдываться перед Пашинским со товарищи прокурора вынудил громкий скандал. Арабское издание Al Jazeera в рамках проведенного расследования обнародовало засекреченное решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, которые фигурировали в схемах хищения денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была председатель НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания способствовала выведению из Украины денег "семьи Януковича".

Во время заседания комитета Луценко по-хозяйски занял кресло его главы и уверенно заявил, что деятельность «Клуба любителей Януковича» обречена на провал, поскольку вот уже 30 фигурантов дела о деньгах Януковича осуждены решениями украинских судов.

"Благодаря мозговому штурму всех причастных к трехлетней работе, мы определились с правильным направлением, результатом чего стало 30 приговоров судов. Это плохая новость для защитников преступной группировки Януковича. Есть 30 приговоров украинских судов. По ним осуждено 30 человек, участников преступной схемы хищения, отмывания средств, в общей сумме 1,5 млрд", — заявил Луценко.

По его словам, установлено более 500 субъектов хозяйствования украинской и иностранной юрисдикции, которые принимали участие в хищении и отмывании средств "преступной группировки Януковича".

В ответ на вопрос о том, какими были приговоры суда, генпрокурор уточнил: "Я не могу сказать по памяти, кто и что, но знаю, что самый большой чиновник — первый заместитель министра экономики — приговорен к сроку 3 на 5, условное отбытие — 3 года условного наказания. Мы апеллировали это решение, мы требовали более строгого наказания в соответствии с законом, однако решение суда является таким, какое оно есть".

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Ответ на самый главный вопрос, занимавший умы украинцев, причастна ли Гонтарева, а через нее и нынешний президент Украины к выводу «денег Януковича за границу», был вполне предсказуем.

"ICU ничего не оформляла по выводу средств, они выходили преступным путем без каких-либо брокеров. Они даже ничего не оформляли по вводу средств. Они оформляли только покупку за средства, размещенные на счету Ощадбанка и других банков эмитированных государством Украина ценных бумаг, при этом получали установленную законом маржу", — заявил Луценко.

По его словам, проведенная проверка действий ICU и сотрудников банков в рамках транзакций по покупке за "грязные деньги" ОПГ Януковича ценных бумаг Украины было установлено, что они соответствуют действующему законодательству.

Тем не менее, Генпрокуратура Украины перенаправила материалы проверки экспертному учреждению, которое единственное может дать окончательный ответ были ли в действиях брокера или сотрудников банков нарушение действующего законодательства при оформлении сделок покупки ОВГЗ.

"Мы ожидаем ответ экспертизы, и по ее итогам будет принято решение: либо закрыть эпизод об ответственности сотрудников банков и брокерской компании ICU, либо предъявлять им подозрения и, возможно, обвинения", — оставил интригу генпрокурор.

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А вот решение Краматорского суда Луценко засекретил, руководствуясь самыми благими намерениями: чтобы не раскрывать список предприятий, которые фигурируют в следствии.

"Почему мы засекретили решение Краматорского суда. Потому что одновременно в Генпрокуратуре еще продолжается следствие по десяткам дел организованной преступной группировки Януковича в разных его конфигурациях, в разных его экономических преступлениях, — заявил Луценко. - В решении Краматорского суда есть сотни субъектов хозяйствования, по которым Янукович проводил свою преступную деятельность. Рассекречивание этой информации очень усложнит проведение следственной и оперативно-розыскной, в том числе секретной, работы по бенефициаров этих структур".

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Естественно, генпрокурор не может потворствовать преступным элементам.

"Я засекретил это решение суда, чтобы не помогать участникам преступной схемы из 500 предприятий избегать, прятаться, противодействовать следствию по другим уголовным производствам", — сказал Луценко.

Более того, по его словам, у следствия есть информация об угрозе жизни тех, кто пошел на сотрудничество со следствием.

Он также сообщил, что его часто спрашивают о том, будет ли ГПУ подавать в суд против обнародовавшей «решение Краматорского суда» Аль-Джазиры или «Украинской правды».

«Зачем? Чтобы легализировать обнародованный ими документ? Решение Краматорского суда находится в секретной комнате ГПУ!» — улыбнулся Луценко.

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